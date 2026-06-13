Гърция следи цените с AI: Изкуствен интелект ще анализира стойността на над 10 000 продукта

Стопкадър бТМ

Гърция подготвя нова дигитална платформа с изкуствен интелект, която да следи цените на основните потребителски стоки в реално време. Целта е да се създаде цифров механизъм срещу спекулата.

„PosoKanei“ или „Колко струва“ е името на системата за надзор на пазара, която ще използва технологии с изкуствен интелект, анализ на големи масиви от данни и автоматизирани проверки, за да следи движенията на цените и да открива подозрителни пазарни практики.

Платформата ще бъде и практична – ще предоставя на потребителите информация в реално време за цените, промоциите и промените при основните стоки в супермаркетите.

В основата на проекта ще бъдат включени над 10 000 продуктови кода, а данните ще бъдат предоставени на новосформирана Независима агенция за контрол на пазара и защита на потребителите.

AI алгоритмите ще се използват както за информация, така и за откриване на необосновани ценови увеличения, нарушения на тавана на печалбата и случаи на предполагаема спекула.

Министърът на развитието Такис Теодорикакос определя проекта като „сериозна институционална реформа“, тъй като за първи път в страната се създава единен координиран механизъм за пазарен надзор и защита на потребителите.

Общият бюджет на проекта възлиза на 4 612 800 евро и е включен в 4-годишната програма на Министерството на развитието по приоритетната ос „Укрепване на търговията и защита на потребителите“, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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