Гърция въвежда електронен портфейл за самоличност от 2026 година
След като стана ясно, че до ноември всички гръцки граждани трябва да получат личен номер (ЕГН), страната подготвя следваща стъпка – въвеждането на дигитално сертифициран електронен портфейл за самоличност.
Той ще обедини паспорта, новата карта за самоличност, шофьорската книжка и редица други документи в едно приложение на мобилен телефон. Чрез него ще могат да се извършват електронни трансакции, да се използват цифрови подписи, както и да се улесни процесът на издаване на билети и качване на самолети, кораби и влакове.
Новата европейска „суперидентичност” ще бъде достъпна за гръцките граждани от ноември 2026 г. Тя е част от общоевропейската инициатива за създаване на единен цифров портфейл, който да позволи на всеки гражданин на Европейския съюз да се движи, шофира, идентифицира, пътува и плаща единствено с мобилния си телефон.
Целта е „суперидентичността” да стане универсална за всички страни членки на Шенген и еврозоната, като значително ще улесни административните и пътни процеси, предаде Нова тв.
