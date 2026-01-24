Гърция забрани ваксинацията срещу шарка по овцете и козите

Пиксабей

Гърция забрани на фермерите да ваксинират животните срещу шарка. В последните дни бяха открити нови огница на болестта, предаде БНР.

Гръцкото министерство по земеделието съобщи днес за строга забрана за ваксиниране на животните срещу шарката по овцете и козите. Земеделският министър Константинос Циараса заяви, че ваксинацията би довела до класифициране на страната като епидемична зона и това ще се отрази на износа. Той твърди, че гръцките специалисти не препоръчват ваксинация.

В резултат на забраната до сега са унищожени около половин милион животни, което нанесе удар на животновъдството. Около 80% от производството на гръцкото сирене фета е за износ. Фермерите от Тесалия предупреждават, че гръцката фета вече е луксозна стока, която повечето гърци не могат да си позволят.

Фермерите от блокадите признаха пред медиите, че сами нелегално ваксинират животните. Ваксините се внасят нелегално от Турция и се продават на черния пазар. От опозицията обвиняват правителството, че забраната за ваксиниране е начин да се прикрият кражбите на европейски субсидии, които разследва европейската прокуратура.

