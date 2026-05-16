Гърция забранява тротинетките за непълнолетни и АТВ-тата по островите

Гърция въвежда нови ограничения за използването на електрически тротинетки, засилен контрол в университетите и по-строги мерки за движението в Атина. Планът за обществен ред беше представен от министъра на гражданската защита Михалис Хрисохоидис пред гръцката държавна телевизия.

Той подчерта необходимостта от контролиран достъп до висшите училища заради неотдавнашните инциденти по време на студентските избори. Хрисохоидис определи сблъсъците като изолирани, но категорично заяви, че насилието трябва да спре. „Няма нужда от университетска полиция, а от охрана в университетите“, посочи министърът. Като добър пример той даде Националния технически университет в Атина, който разполага с видеонаблюдение.

Властите подготвят пълна забрана за управление на електрически тротинетки от непълнолетни. За пълнолетните потребители ще се въведат специални маркировки и уникален идентификационен номер за всяко превозно средство. Общините ще могат да ограничават броя им в даден район.

Хрисохоидис се обяви и за пълна забрана на четириколките, известни като АТВ-та, по гръцките острови, определяйки ги като изключително опасни, отбелязва Евроком. Преди летния сезон полицията ще засили проверките за шофьорски книжки и предпазни каски при наемането на мотори.

За справяне с трафика в столицата стартира планът „Комбос“. В него участват 150 полицаи, които използват дронове и информационни системи за управление на движението. Пътната полиция извършва ежедневни проверки срещу незаконното паркиране в центъра на Атина, като целта е разтоварване на основните булеварди.

Министърът коментира и престъпността в ромските селища, където се извършват ежедневни операции за изземване на оръжия и наркотици. Целта е тези райони да спрат да функционират като огнища на престъпност. Мерките за вътрешен ред допълват общата стратегия на министерството, след като страната засили охраната по всички свои външни граници.

