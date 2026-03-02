Гърция засили охраната на военни летища
Пиксабей
Гърция засили охраната на военни летища, използвани от силите на НАТО.
Гръцките власти повишиха охраната на военноморската база Суда на остров Крит след удара с дрон на британската база в Кипър. Подсилени са противоракетните системи за отбрана на базата в Крит. Военното летище функционира без прекъсване, съобщават от министерството на отбраната, предаде БНР.
В същото време с повишена охрана и защита са американските дипломатически мисии в Атина и Солун, както и американски компании на територията на Гърция
Лидерът на опозиционната партия СИРИЗА поиска спешно да се яви в парламента премиерът Кириакос Мицотакис и да обясни политическата позиция на Атина в конфликта в Близкия изток.
"Гърци не е допустимо да бъде опашка на САЩ и Израел и трябва да има самостоятелна политика и цели в Близкия изток:", казаха от СИРИЗА. Правителството в Атина призова за спазване на международното право.
Гръцкото министерство на флота съобщава, че засега няма засегнат гръцки кораб или танкер в Персийския залив и призова екипажите на 250 плавателни съда да променят посока на движение.
Само за ден на летището в Атина бяха анулирани 45 полета от и към гръцката столица. Промени ще има и днес.
