Гасиев: Имах план

Руският боксьор Мурат Гасиев каза, че победното му ляво кроше, с което нокаутира българина Кубрат Пулев, е било старателно планирано в подготовката му за мача, предаде Спортал.

Гасиев пласира ляво кроше в шестия рунд, с което нокаутира Пулев и спечели регулярната световна титла на Световната боксова асоциация (WBA) в тежка категория.

„Този удар беше трениран и беше част от нашата подготовка за мача“, цитира ТАСС думите на Гасиев. „Това кроше промени хода на цялата битка, все пак това е тежка категория. Пулев беше много силен противник, но подготовката ни се отплати.“

