Гасиха два пожара в сухи треви и храсти за ден в Русенско

Снимка: Булфото, архив

Два пожара в сухи треви и храсти са гасили за ден русенските огнеборци. Това съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева.

Сигналите са постъпили в неделя. При първото произшествие огнеборците са гасили пожар в сухи треви, храсти и отпадъци във вилна зона край Русе. Предполагаемата причина е небрежно боравене с открит огън.

Екипи на противопожарната служба са реагирали по-късно вчера и на пожар в сухи треви и храсти в района на пътя между селата Белцов и Беляново. Огънят е обхванал площ от около 2000 кв. метра и е застрашавал горски пояс край река Янтра. Пожарът е потушен, по първоначални данни е възникнал заради небрежност.

Директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Русе комисар Светослав Войчев коментира преди няколко дни, че за разлика от миналата година през тази има спад в сигналите за горски и полски пожари, припомня БТА. По думите му това се дължи на по-късния период на повишаване на температурите.

Редактор "Екип на Петел",

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