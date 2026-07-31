Гасиха пожар под връх Шаралия в Национален парк "Пирин"
Снимки: Посетителски информационен център на НП "Пирин"
Отново гасиха пожар на територията на Национален парк „Пирин“. Сигнал за огъня под връх Шаралия на 2150 м н.в. е подаден около 20:30 ч. вчера.
На място незабавно са изпратени служители на Дирекция „Национален парк Пирин“. В гасителните действия са участвали и екипи на Регионална дирекция ПБЗН - Благоевград и Планинска спасителна служба – отряд Сандански. Това съобщават от Посетителския информационен център на НП "Пирин"
Районът е с изключително голяма денивелация и е много трудно достъпен, което прави работата на терен тежка и рискова, добавят още оттам.
Към настоящия момент пожарът е овладян и ограничен. Продължава изграждането на противопожарни ивици с цел предотвратяване на повторно разпространение на огъня и окончателното му локализиране.
През изминалата нощ служителите на Дирекцията, пожарникарите и планинските спасители водят непрекъсната борба с огъня в тежки планински условия, влагайки огромни усилия, за да опазят гората и да не допуснат разрастване на пожара.
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