Гъст дим от въздуховодите на подлеза край НДК вдигна на крак пожарната и полицията

Снимки: Булфото

Гъст дим, излизащ от въздуховодите на подлеза, свързващ административната сграда на НДК със сградата „Милениум“, вдигна на крак екипи на пожарната и полицията в центъра на София.

По първоначална информация е възникнал лек пожар във въздуховодната система на подлеза. От отворите започнал да се издига гъст дим, което наложило незабавната намеса на огнеборците.

На място пристигнаха екипи на Четвърта районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, както и служители на полицията.

Пожарникарите работиха по локализиране и потушаване на огнището, а районът бе обезопасен.

Към момента няма информация за пострадали хора, посочва Булфото. Причините за инцидента предстои да бъдат изяснени след приключване на огледите и действията на компетентните служби.

Редактор "Екип на Петел",

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