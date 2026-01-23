Гъста мъгла в участъци от магистралите "Хемус", "Тракия" и "Струма"

Снимка: Пиксабей

За мъгла в участъци на автомагистралите "Хемус", "Тракия" и "Струма" съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Пътните настилки са предимно мокри, на места е възможно заледяване. Обработени и проходими са при зимни условия.

Температурите са в интервала от -10 до 3 градуса. Времето над страната е облачно.

Дъжд вали в областите Добрич и Сливен.

Намалена видимост поради мъгла:

· Област Бургас: Гъста мъгла по път I-9 (видимост 10 м), път II-99 (20 м) и път II-79 (25 м).

· Област Хасково: В района на Харманли видимостта е под 30 метра.

· Област Сливен: В районите на Сливен и Котел – между 30 и 50 метра.

· Област Монтана: Около град Монтана – до 50 метра.

· Перник: На територията на цялата област – от 50 до 200 м.

· Плевен: В районите на Искър, Любеново, Люляк и Телиш – 50-150 м.

· Добрич: На много места в областта – 50-150 м.

· Кърджали: На отделни места – около 100 м.

· Хасково: В района на Тополовград – до 100 м.

· Сливен: В района на Нова Загора – до 100 м.

· Ловеч: В района на Добродан – до 100 м.

· Разград: На отделни места в областта – до 150 м.

· Ришки проход: Около 250 метра.

· Област Ямбол: Между 350 и 400 метра.

· АМ "Хемус“: в Софийска област (10-20 м) и в района на Шумен.

· АМ "Тракия“: Мъгла в участъците около София (50-100 м) и Сливен (150 м).

· АМ "Струма“: Гъста мъгла в началото при София (50 м) и Перник (50-100 м).

