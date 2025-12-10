Гъста мъгла затруднява пътуващите край Омуртаг, Търговище и в Софийско

Петел

За намалена видимост поради мъгла до 50 м. в района на Омуртаг (област Търговище); Котел (област Сливен) и ССТ (област София) тази сутрин предупреждават от Агенция "Пътна инфраструктура".

До 100 м. пък е ограничена видимостта в района на област Враца; Абланица (област Ловеч); област Благоевград; Скравена (област София).

Пътните настилки в страната са предимно сухи, частично заледени по усойните места, проходими при зимни условия, посочват още от АПИ.

Температурите са в интервала от -3°С до +6°С.

Времето над страната е предимно облачно.

Слаб до умерен вятър духа в почти всички области.

