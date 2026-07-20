Гастарбайтери блокираха границата с Турция

снимка: МВР

Опашки от леки автомобили се образуваха на Граничния контролно пропускателен пункт „Капитан Андреево" заради пътуващи за летните отпуски от Западна Европа към Турция, съобщиха от пункта. Днес сутринта колоната от чакащи да влязат на пункта и да бъдат обработени леки коли е била 1,5 километра.

През изминалото денонощие е бил отчетен рекорден трафик от 10 120 леки автомобила в двете посоки, предаде БТА. Времето за преминаване през „Капитан Андреево" е относително, но преминаването към съпределния турски пункт „Капъкуле" отнема средно около 40-50 минути. Прогнозите са, че струпването в посока Турция ще продължи още седмица - две, след което усиленото движение ще е в обратна посока - към България.

Интензивният летен трафик на българо-турската граница е традиционен. В началото на този месец министърът на търговията на Турция Йомер Болат и министърът на вътрешните работи на България Иван Демерджиев проведоха видеоконферентен разговор, по време на който бе извършен анализ на натовареността при обработката на документи и времето за чакане на граничните пунктове, по-специално на „Капитан Андреево" - „Капъкуле“ и „Лесово" - „Хамзабейли“.

Редактор "Екип на Петел",

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