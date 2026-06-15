Гави се нареди до Краля Пеле

Снимка уикипедия, Generalitat de Catalunya

Халфът на Барселона Гави се превърна в едва шестият футболист в историята, който е взел участие на две световни първенства преди да навърши 21 години.



Испанският национал попадна в стартовия състав на Луис де ла Фуенте за първия мач от груповата фаза на Мондиал 2026 срещу Кабо Верде, завършил 0:0.



На предишното Световно първенство Гави игра и в четирите двубоя на Испания.



С това си постижение той се нареди до легендата Пеле, както и до други известни имена в историята на футбола. Преди него това са правили само Норман Уайтсайд, Ригобер Сонг, Саломон Олембе и Самюел Ето'о.

Редактор "Екип на Петел",

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