Гавра с баскетболистите на Черно море в Самоков

кадър: Спортал

Рилски спортист спечели с 96-84 дербито с Черно море Тича от третия кръг на Sesame Национална баскетболна лига, а преди срещата в "Арена СамЕлион" се случи нещо невиждано до този момент на баскетболен мач. На таблото в залата не се появиха имената на двата отбора, а се стигна до странна ситуация, видя Спортал.

От страна на домакините бяха изписани имената на баскетболистите на Любомир Киров, а имената на "моряците" бяха заменени от различни видове риба.

Баскетболният Рилски спортист (Самоков) в лицето на президента на клуба инж. Петър Георгиев се извини официално на отбора на Черно море Тича за ситуация, възникнала преди днешния двубой между двата тима в "Арена СамЕлион" от Националната баскетболна лига (НБЛ).

"Баскетболен клуб Рилски спортист и лично инж. Петър Георгиев, президент на клуба, поднасят своите искрени извинения на отбора на Черно море Тича, на треньорския щаб, състезателите и привържениците им за неуместната ситуация, възникнала преди срещата между двата отбора в "Арена СамЕлион", предаде БТА.

По време на представянето на съставите на таблото в залата вместо имената на гостуващия отбор бяха изписани наименования на риби – неуместна шега, която е резултат от лична инициатива на служител, отговарящ за визуализацията на мача. Тази постъпка по никакъв начин не отразява позицията и ценностите на клуба, нито отношението му към съперниците в Националната баскетболна лига", се казва в официалното извинение, публикувано на уебсайта на самоковския клуб.

"Ръководството на БК Рилски спортист предприе незабавни дисциплинарни мерки – лицето ще бъде санкционирано с финансова глоба и ще получи официално предупреждение съгласно вътрешните правила. Клубът и неговият президент изразяват уважението си към всички отбори в лигата и подчертават, че феърплеят, спортният дух и взаимното уважение са основни принципи, които винаги ще бъдат водещи за Рилски спортист", се добавя в публикацията.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!