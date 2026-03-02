Газът в Европа поскъпна с 25%

Пиксабей

Боевете в Близкия изток спряха корабоплаването през Ормузкия проток

Цените на природния газ в Европа скочиха с 25% - най-голямото увеличение от август 2023 година, след като боевете в Близкия изток породиха опасения от сериозно прекъсване на световните енергийни доставки. Фючърсите на европейския бенчмарк достигнаха 38,44 евро за мегаватчас, предаде Актуално.

Корабоплаването на танкери през Ормузкия проток беше спряно през уикенда. Тесният воден път е ключов транспортен маршрут за енергия, превозващ около 20% от световния износ на втечнен природен газ.

Ситуацията рискува най-сериозния шок за газовите пазари от нахлуването на Русия в Украйна преди четири години, което преобърна световната търговия с енергия. Всяко прекъсване би увеличило конкуренцията за алтернативни доставки и покачило цените в световен мащаб.

Запасите на Европа от газ са необичайно ниски и регионът трябва да внася големи количества втечнен природен газ това лято, за да ги зареди отново преди следващата зима. Според Goldman Sachs Group, ако корабоплаването през Ормузкия проток бъде спряно за един месец, цените на европейския газ биха могли да се увеличат повече от два пъти.

Конфликтът се изостри през уикенда, след като САЩ и Израел нападнаха Иран. Техеран отговори с удари, насочени към няколко държави. Танкерите за втечнен природен газ, които трябваше да натоварят товари в Катар и Обединените арабски емирства, забавят или пренасочват плановете си.

Иран заяви, че не възнамерява да затваря водния път през Ормузкия проток, но корабите започнаха да избягват пролива почти веднага щом конфликтът започна в събота. Катар обяви временно спиране на цялото морско корабоплаване.

Израел затвори някои газови находища, което накара големия вносител Египет да търси повече товари за втечнен природен газ.

