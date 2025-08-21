Газова бутилка се взриви ден след зареждането ѝ в дома на възрастна жена

Булфото

Взрив на газова бутилка разтърси жилищна сграда на ул. „Младежка“ в Пловдив.

Ударната вълна е потрошила дограмата на апартамент на петия етаж, в който се е съхранявала бутилката. На място са екипи на пожарна и Спешна помощ.

Собственичката на жилището – 80-годишна жена, е пострадала леко и е с обгаряния. Тя е била контактна и в добро състояние, като откарана е за преглед в болница, предаде "Новини".

По първоначална информация бутилката е била заредена вчера и дори подменена с нова.

Предполага се, че е имало изтичане на газ, а при опит за запалване е последвал пожар и взрив.

Съседи коментират, че са чули взрива и са се уплашили. Няма данни за други щети по сградата.

