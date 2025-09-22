"Газпром" прехвърли акции на сръбската НИС на друг собственик в Русия

Пиксабей

Руската енергийна компания „Газпром“ прехвърли свои акции в сръбската държавна петролна компания (НИС) на руската компания Intelidžens, става ясно от данни, публикувани на сайта на Белградската фондова борса, предаде БГНЕС.

Не е ясно дали тази фирма попада под американски санкции.

НИС е изправена пред опасност от активиране на санкции от страна на САЩ заради връзките си с „Газпром нефт“, която е обект на западните наказателни мерки след руската инвазия в Украйна. Въвеждането на санкциите беше отлагано шест пъти от началото на годината, като последното отлагане е валидно до 26 септември.

След въвеждането на санкциите „Газпром нефт“ прехвърли около 5% от своя дял в НИС на компанията майка „Газпром“, с което директното ѝ участие падна под 50%. Самата „Газпром“ притежаваше около 11%.

Документи на Белградската борса показват, че акционерното дружество Intelidžens от Санкт Петербург е придобило малко над 11,3% от акциите на НИС.

В момента „Газпром нефт“ държи около 44,9% от НИС, държавата Сърбия – 29,9%, а останалите акции са собственост на дребни акционери. „Газпром нефт“ е почти изцяло (95%) контролиран от „Газпром“.

В деня на сделката – 19 септември – НИС съобщи, че е подал ново искане до Министерството на финансите на САЩ за ново отлагане на санкциите. Те бяха въведени на 10 януари заради „вторичен риск“ от връзките с „Газпром нефт“, но тяхното прилагане бе отлагано шест пъти по искане на компанията.

Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви преди няколко дни, че не е сигурен дали ще има ново отлагане.

„Опасявам се, че това повече няма да се случи и че ще се изправим пред изключително тежка ситуация. Ще направя всичко възможно в разговорите си с Марко Рубио“, каза Вучич и уточни, че в рамките на участието си в Общото събрание на ООН в Ню Йорк очаква среща и с държавния секретар на САЩ.

Още през януари Вучич подчерта, че се търси „пълно излизане на Русия от собствеността в НИС“, което ще наложи преструктуриране.

В началото на август директорът на „Сърбиягаз“ Душан Баятович заяви, че Сърбия би купила НИС, но руската страна подчерта, че компанията не е за продан.

