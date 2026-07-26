Гечев: Бюджетът за 2026 г. отразява вече направени разходи

Кадър Нова телевизия

Председателят на парламентарната Комисия по земеделието, храните и горите Явор Гечев заяви в предаването „На фокус с Лора Крумова“ на Нова телевизия, че Бюджет 2026 г. отразява вече направени разходи.

„Ако си мислите, че „Прогресивна България“ много харесва този бюджет с този дефицит - не, не е така. Но бюджетът в крайна сметка отразява вече направени разходи. Оттук до края на годината дори една обществена поръчка не може да бъде завършена за такъв период от време“, коментира Гечев. Това правителство удари гредата още първите сто дни да прави бюджет, който на практика е принуден бюджет, не неговият, допълни той.

Гечев посочи, че е естествено опозицията да не подкрепи бюджета, но определи действията и исканията за вето или сезиране на Конституционния съд като популизъм.

Той определи като лъжа твърденията, че в бюджета липсват пари за детската болница, посочва БТА. За детската болница има достатъчно пари в държавния бюджет за тази година за проектиране, тоест не са необходими повече, коментира той.

Явор Гечев посочи още, че истинският дебат и реалните политики на управляващите ще се видят в бюджета за следващата година.

Моите пристрастия към Илияна Йотова не значат партийни такива, каза Гечев в отговор на въпрос за кандидатурата ѝ за президент. Дори и да е най-добрият президент, все пак трябва формално да се вземат решенията през партийните форуми, допълни той. На въпроса има ли вариант да не бъде тяхна кандидатура Гечев каза: „Ще видим. Надявам се да няма такъв. Личните ми пристрастия, пак казвам, са за нея".

Редактор "Екип на Петел",

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