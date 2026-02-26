Гечев: Сарафов ще осъзнае, че дразни хората и ще си подаде оставката

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Борислав Сарафов се превърна олицетворение на гнилите ябълки от правосъдната система за съжаление. Но тук ние трябва като общество да си отговорим например на въпроса, първо, дали Борислав Сарафов заема законно тази дейност. Второ, дали това е най-подходящият човек за главен прокурор и изпълняваш функциите главен прокурор. И трето, дори да бъде заменен от друг човек от този Висш съдебен свет, при тази система дали това ще реши системните проблеми в сферата на правораздаването.

Така природозащитник започна коментара си по злободневната тема на деня.

Мисля, че малко така парата отива в грешната спирка, защото, хубаво господин Сарафов е достатъчно интелигентен човек, и предполагам, че в някакъв момент ще осъзнае, че дразни хората и ще си подаде оставката. Ще го сменят с друг, но дали това ще реши всички проблеми в системата, продължи Явор Гечев.

Трябва обаче да се намери решение, защото това недоверие към Висшия съвет и съдебната система ще нараства. Недоверие има и към парламента и полицията, и това ще е предпоставка за институционална криза на доверието, което ще бъде плашещо. Защото следващата стъпка ще е хората да вземат нещата в свои ръце, а не само да хвърлят яйца по кабинета на Сарафов, каза още по Нова Тв Гечев.

