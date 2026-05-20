Гечев: Веригите осъзнаха, че е по-добре да са партньори с държавата

Кадър бТВ

Депутат с новина за големите търговски вериги.

Не мисля, че има цялостно ограничаване на правата на народните представители. Целта е да се оптимизира работата на Народното събрание. Първо бяхме упреквани, че има забавяне на текстовете за регулиране на цените. Когато браншовите организации и синдикатите искаха удължаване на двата законопроекта, ние го направихме. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Явор Гечев в предаването „Лице в лице“ по БТВ.

По повод недоволството на депутатите, че се орязва времето, в което да се запознаят със даден законопроект, той заяви, че между първо и второ четене на законопроектите има достатъчно време депутатите да се запознаят с цялата информация. „Освен това парламентарният контрол не е отменен. Ако се злоупотребява с времето, се губи парламентарно време“, поясни депутатът.

До тук показваме изключителна демократичност към опозицията. Целите ни е да има качествено и бързо законодателство, поясни Гечев.

Той увери, че правилникът за работа на НС ще бъде оптимизиран. Когато има диалог и предложение на неща, които са добри, ние ще се вслушаме, увери той, пише novini.bg.

Явор Гечев коментира и мерките на кабинета за овладяване на цените. „Самото общество очаква мерки. Има натрупани изкривявания по веригата. Има много потребители, които са недоволни. Първият сегмент е да има качествени български стоки и нормални цени“.

По отношение на „справедливата цена“ има предложение от работодателските организации да не се употребява терминът „цена, а „стойност“. „Направили сме някои допускания – сравнения на цените с други държави. Ние много добре знаем къде са проблемите. Не разглеждаме големите вериги като врагове. С години се готвим за този дебат и сме много добре подготвени. Държавата и веригите могат да са партньори, стига да има правила, които да са справедливи“, изтъкна Гечев.

Не искаме да правим регулация на цените. Не сме се впуснали нито в едната, нито в другата крайност. Веригите осъзнаха, че е по-добре да са партньори с държавата. Чакаме техните предложения. Очакваме да предложат стоки от малката потребителска кошница в 6-месечни срокове. Тези мерки ще дадат ефект, но няма да е цялостен. Нужно е време, коментира още той.

Няма да караме никой да прави нещо принудително. Самите хора, като видят, че мерките работят, ще се възползват, смята депутатът от ПБ.

