Гечев за борбата с високите цени: Предвидените наказания са до 10% от годишния оборот
Мерките на "Прогресивна България" ще се справят с цените. Видяхме, че през последните месеци имахме много добри анализи, но не последва нищо от тях. Ефективността на регулаторите не е добра. Това заяви депутатът от ПБ Явор Гечев.
Ще изчистим веригата - да няма плащане за 90% реклама и 10% продукт. Не ограничаваме цените, но регулаторите ще заработят, допълни той.
"Подреждане и изсветляване на сектора - това ще даде добра платформа във времето за цените."
И предвиди "леко" понижаване на цените в магазините.
Икономиката може да е свободна и пазарно, но и може да се изкривява, разкри Гечев, пише novini.bg.
"Не искаме да удряме веригите, искаме толеранс от тях за доставчиците и производителите."
Предвидените наказания - до 10% от годишния оборот, съобщи Явор Гечев.
