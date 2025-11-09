Ген. Атанасов: Демократичната общност ще се споразумее за единна кандидатура за президент преди Коледа

снимка Булфото

Преди Коледа предстои да подпишем споразумение за единна кандидатура на демократичната общност за предстоящите догодина президентски избори. Това каза пред журналисти в Сливен председателят на "Демократи за силна България" Атанас Атанасов. В събота и неделя градът беше домакин на заседание на Изпълнителния съвет на партията.

Ген. Атанасов потвърди, че ДСБ вече работи по подготовката за предстоящите президентски избори, които според него ще бъдат следващите редовни избори в страната.

"Още през лятото започнахме разговори за обединение на демократичната общност около единна кандидатура. Надяваме се преди Коледа да подпишем споразумение с партньорите от коалицията и гражданския "Форум за демократично действие", съобщи Атанасов. По думите му, България има нужда от категоричен демократ, ориентиран към Запада, с авторитет и политически опит. "Не търсим чисто партиен кандидат, а личност с широк обществен профил, която да обедини демократичната общност", уточни лидерът на ДСБ.

