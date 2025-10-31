Ген. Атанасов заговори за бюджет на чантаджиите и награби Теменужка Петкова

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Ген. Атанас Атанасов определи новия бюджет като бюджет на чантаджиите и бюджет на застоя, и изрази мнение, че държавата върви по инерция. Според депутата от ПП-ДБ няма предложение за някакви солидни реформи никъде и той нищо не чува къде ще се инвестира в държавата и какво иска да направи това правителство.

Това правителство иска ли да остане в историята с нещо, което грубо казано е построило? Нищо не се получава. Миналия ден имаше една картина, хваната от медиите и от телевизиите, която беше някак си плачевна. Министър Петкова излиза през задния вход на Министерски съвет, преследват я журналистите, и тя не се обърна да им каже нито една дума, заяви Атанасов.

Ясно е, че решенията в държавата се вземат от тандема Борисов-Пеевски. Всичко друго е имитация. Тези хора даже не са наясно какви решения ще вземе тандема, за да могат да ги транслират в публично пространство, добави той.

Под бюджет на чантаджиите, визирам хората от държавната администрация, макар че там не са еднакви хората и там има толкова съвестни хора. Когато говоря обаче за бюджет на чантдажиите, правя асоциация с онова изказване на господин Борисов, когато беше главен секретар на МВР. Силовите структури, за тях е голямата грижа. Там се изсипва бюджет и ресурс, за да пазят тази власт, каза още в „Тази сутрин“ заместник-председателят на Народното събрание.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!