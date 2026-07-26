Ген. Иван Лалов: Няма опасност от въвличане на България във войната в Близкия изток

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България стриктно изпълнява Споразумението за сътрудничество в областта на отбраната със САЩ от 2006 г. и е коректен партньор в НАТО. Разполагането на американските самолети-цистерни на авиобаза "Безмер“ представлява чиста логистична подкрепа и не прави страната ни участник във военните действия. Това заяви председателят на парламентарната Комисия по отбрана генерал Иван Лалов в обзорното предаване "Метроном“ на Радио Фокус с водещ Цоня Събчева.

"Опасност от въвличане във война няма, а вероятността от ракетна атака от Иран или за достигане на ракета до "Безмер“ клони към нула“, категоричен бе ген. Лалов.

Той поясни, че са взети всички необходими мерки за сигурност и допълни, че базирането във военна база е значително по-безопасно, отколкото на цивилното летище в София, където потокът от хора и рискът от инциденти са по-големи.

Председателят на комисията по отбрана отхвърли твърденията за задкулисни сделки и изясни, че логистиката и доставките на керосин за самолетите са изцяло ангажимент на американската страна. По думите му българската противовъздушна отбрана разполага със стара, но поддържана в изправност техника, а предстоящото придобиване на германските зенитно-ракетни комплекси IRIS-T съществено ще подобри нейната ефективност.

Относно запитването към Полша за изтребителите МиГ-29 ген. Лалов уточни, че България търси предимно резервни части за своите машини, за да гарантира охраната на въздушното ни пространство, докато пилотите усвоят напълно новите F-16.

"Несериозно е да се твърди, че наддаваме срещу Украйна или работим срещу нея. Нашата първостепенна задача е да охраняваме собственото си небе със собствени сили“, завърши ген. Иван Лалов.

Редактор "Екип на Петел",

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