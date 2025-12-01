Ген. Мутафчийски: Не одобрявам насилието над животните

Кадър БНТ

Ген.-майор проф. Венцислав Мутафчийски, началник на ВМА, коментира за първи път случая със специализанта от болницата д-р Ненад Цоневски, който прегази куче през ноември. Към момента д-р Ненад Цоневски е временно отстранен от работа до приключването на разследването по случая.

Началникът на ВМА, каза че не одобрява „народното“ правосъдие и публичния линч.

В емоционален отговор на въпроса на водещите по случая, той допълни:

„Дали харесваме и одобряваме насилието над животните? Не, категорично не. А дали ги харесваме? Аз самият имам домашен любимец, който е на 15 години и 6 месеца и от шест месеца е парализирана и аз я нося на ръце. Сърце не ми дава по предложение на ветеринаря да я евтаназирам. Не, няма да я евтаназирам".

„Командирът не е директор, не е ръководител, не е началник, той е нещо, което е по-особено. Той единствен може да прати на сигурна смърт дори своите подчинени. Това не е свръхвласт, това е огромна отговорност. И за да водиш хора, които да изпратиш на сигурна смърт дори, ти трябва да можеш да ги защитиш и да отсъдиш правилно в даден момент. Да не се поддаваш на емоция“, заяви още Мутафчийски.

