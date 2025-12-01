реклама

Ген. Мутафчийски: Не одобрявам насилието над животните

01.12.2025 / 17:47 1

Кадър БНТ

Ген.-майор проф. Венцислав Мутафчийски, началник на ВМА, коментира за първи път случая със специализанта от болницата д-р Ненад Цоневски, който прегази куче през ноември. Към момента д-р Ненад Цоневски е временно отстранен от работа до приключването на разследването по случая.

Началникът на ВМА, каза че не одобрява „народното“ правосъдие и публичния линч.

В емоционален отговор на въпроса на водещите по случая, той допълни:

„Дали харесваме и одобряваме насилието над животните? Не, категорично не. А дали ги харесваме? Аз самият имам домашен любимец, който е на 15 години и 6 месеца и от шест месеца е парализирана и аз я нося на ръце. Сърце не ми дава по предложение на ветеринаря да я евтаназирам. Не, няма да я евтаназирам".

„Командирът не е директор, не е ръководител, не е началник, той е нещо, което е по-особено. Той единствен може да прати на сигурна смърт дори своите подчинени. Това не е свръхвласт, това е огромна отговорност. И за да водиш хора, които да изпратиш на сигурна смърт дори, ти трябва да можеш да ги защитиш и да отсъдиш правилно в даден момент. Да не се поддаваш на емоция“, заяви още Мутафчийски.

 

MrBean (преди 17 минути)
MrBean (преди 17 минути)
Първо,здраве желаем на професора. А що се отнася до истерията с помияра-стга/баста! Че е постъпил тъпо ,ясно. Но къде са тия кучелюби да ги питаме кой и как чете закона. В закона ясно е написано ,че който храни и приютява улични животни носи отговорност за тях.Е ,къде е отговорността след като кучето е оставено да лежи пред гараж? Днес от Златните до Варна имаше поне 2 убити кучета.А напролет ,и много ме боли,всекидневно се избиват поне 10 пора и по15 катерички,лисици,таралежи....тях няма кой да защити нали.Отделно из крайградските зони се тровят животинки.Наред с кучетата съм намирал котки,лисици,таралежи

