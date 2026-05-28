Ген. Румен Миланов за акцията срещу Мюмюн: Не виждам елемент на отмъщение

Стопкадър бТВ

Има досъдебно производство по случая с кмета на Кърджали Ерол Мюмюн. Това означава, че има предварителни данни за някакво противоправно деяние и на тази база е извършено това задържане. Задържането е за извършване на разпит, най-вероятно са извършили и претърсване, защото има съмнение за документи или доказателства, които потвърждават едно подобно деяние. Това заяви депутатът от „Прогресивна България” ген. Румен Миланов в предаването „Лице в лице” по БТВ.

Дали има произвол, винаги с политическата компонента може да се говори, че има, но това е най-разбираема полицейска акция. Безспорно е скандална, защото става въпрос за кмета на Кърджали, но явно има някакви други факти, които ние не знаем. Сигурно ще е добре МВР и прокуратурата да ги изнесат, за да се спрат спекулациите, обясни той.

Лично аз в акцията не виждам елемент на отмъщение. Дайте да видим фактите, за да видим правото - призова Миланов, пише novini.bg.

По-смущаващото за работата на службите и прокуратурата е, че е нарушена тази връзка и то от години и сега това негативно наследство трябва да бъде минимизирано. Това е правилният път. Не можем да търпим това нещо да продължава повече, смята той.

Спекула е, че това е въпрос на етнически конфликт. В НС всички политически сили поздравиха мюсюлманската общност с настоящия празник. Има ли факти – тогава да говори правото, изтъкна депутатът.

По думите му заиграването с етническата карта е много опасна игра. Това е една компонента за ерозия на националната сигурност. Не трябва да си играем с тези компоненти.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!