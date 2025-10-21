реклама

Генерал Ръждавичка спечели битката на капитаните в "Игри на волята"

21.10.2025 / 22:00 0

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Ръждавичка спечели битката на капитаните в "Игри на волята".

Генерал Ръждавичка, обяви я водещия Павел Николов.

Чувството да победиш двама силни мъже е неописуемо, това е генерална репетиция за финал, обяви Ръждавичка след победата.

Тази вечер лидерите на трите племена Иван, Ивайло и Ръждавичка се изправиха в капитански сблъсък с една единствена цел - оцеляване.

Ивайло детронира Иван и го изпраща директно по пътя към дома. 

 

 

Коментари
