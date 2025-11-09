Генералният директор и шефката на новинитев BBC подават оставки след изказване на Тръмп

Кадър Ютуб

Генералният директор на британската медийна корпорация Би Би Си, Тим Дейви, и ръководителката на новинарското звено Дебора Търнес подадоха оставки след критики за монтаж на изказване на президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщиха самата медия и световните агенции, предава БТА.

Инцидентът се случи в рамките на документална програма, където редакционният монтаж на речта на Тръмп подвел зрителите, уточняват Би Би Си и Ройтерс.

„Решението е изцяло мое и благодаря на председателя на борда и на целия борд за тяхната непоклатима и единодушна подкрепа през целия ми мандат, включително и в последните дни“, заяви Дейви в официално изявление.

Президентът на медийната корпорация Самир Шах коментира, че това е „тъжен ден за Би Би Си“. „Тим беше отличен генерален директор през последните пет години, но продължителният натиск, на който беше подложен, го доведе до решението да напусне“, добави той.

