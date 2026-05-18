Генералният директор на БНТ и министърът на културата с първа среща за „Евровизия 2027“

Кадър БНТ

Генералният директор на БНТ Милена Милотинова и министърът на културата Евтим Милошев проведоха днес първа оперативна среща във връзка с „Евровизия“, съобщиха от медията.

След убедителната победа на България на международния конкурс, страната ни предстои да бъде домакин през 2027 г.

„Спечелването на „Евровизия“ ни задължава да надграждаме. Ние трябва да се представим на ниво по време на домакинството и БНТ ще разчита на всички институции, които могат да помогнат. Затова започнах разговорите още в неделя по телефона от Виена наред с приемането на поздравленията за победата“, каза Милена Милотинова.

По време на срещата министър Милошев се ангажира, че още тази седмица Министерският съвет заедно с БНТ ще започне създаването на организация за домакинството на България и подкрепата на обществената телевизия като основен организатор на домакинството на „Евровизия“.

Предвижда се да бъдат включени всички институции и ведомства, свързани с провеждането на международния песенен конкурс у нас.

Този процес ще включва избор на място, определяне на финансиране, логистика, финансиране, маркетинг и реклама, телевизионна реализация, организация на съпътстващи събития, туристическа инфраструктура и много други.

„Работата по тази мащабна дейност трябва да започне възможно най-бързо“, каза в заключение министърът на културата Евтим Милошев.

