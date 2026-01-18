Генералният секретар на НАТО е обсъдил Гренландия с Доналд Тръмп

Кадър Youtube

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви днес, че е обсъдил с американския президент Доналд Тръмп ситуацията със сигурността в Гренландия и в Северния ледовит океан, пише Ройтерс.

„Ще продължим да работим по въпроса и очаквам да се видя с него (Тръмп – бел. ред.) в Давос по-късно тази седмица“, написа Рюте в социалната мрежа „Екс“, цитиран от БТВ.

По-рано днес стана ясно, че 27-те постоянни представители на страните членки на Европейския съюз проведоха спешна среща в Брюксел във връзка със спора за Гренландия. Те обсъждат отговора на Общността.

Френският президент Еманюел Макрон обмисля да предложи на държавите членки да започнат процедура по активиране на механизма за защита от икономическа принуда.

Ако бъде приет от Европейската комисия, механизмът ще ограничи достъпа на Съединените щати до пазара на Европейския съюз.

Дотук се стигна, след като американският президент обяви поетапно повишение на мита върху стоки, внос от 8 европейски държави.

