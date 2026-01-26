Генералният секретар на НАТО отхвърли идеята за отделна европейска армия

стоп кадър: Ютуб

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте отхвърли призивите за създаване на отделна европейска армия. Редица европейски политици отправиха подобни искания след заплахите на Доналд Тръмп да превземе Гренландия.

В речта си пред Европейския парламент Рюте се обърна и към европейските застъпници на идеята с думите „да продължават да мечтаят", допълва Нова тв. Според него руският президент Владимир Путин би „обикнал" идеята за отслабени европейски армии. Рюте предупреди, че ако Европа реши да се справя сама, ще трябва да удвои военните си разходи.

„Тези от Европа, които искат да се справят сами, трябва да изградят собствен ядрен капацитет, който струва милиарди евро. В този сценарий ще загубите крайния гарант за нашата свобода, който е ядреният чадър на Съединените щати. Така че, успех”, каза генералният секретар на НАТО.

Редактор "Екип на Петел",

