Генералният секретар на НАТО разговаря с Марко Рубио за значението на Арктика

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте разговаря днес с държавния секретар на САЩ Марко Рубио за значението на Арктика за общата сигурност на алианса, предаде Ройтерс, позовавайки се на публикация на говорител в "Екс".

Няколко членове на НАТО изразиха безпокойство, след като по-рано тази седмица Белия дом обяви, че Вашингтон обмисля различни варианти за придобиването на Гренландия, включително чрез използването на военна сила, посочва БТА.

