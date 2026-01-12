Генералният секретар на ООН е "шокиран" от насилието срещу демонстранти в Иран

кадър: МС

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова иранските власти да "проявят максимална сдържаност" на фона на протестите, които разтърсват страната, предаде ДПА.

"Шокиран съм от съобщенията за насилие и прекомерна употреба на сила от страна на иранските власти срещу протестиращи, което доведе до смъртни случаи и ранени през последните дни", написа той в "Екс", пише БТА.

"Правата на свобода на изразяване, сдружаване и мирни събрания трябва да бъдат напълно зачитани и защитени."

Гутериш призова властите да "проявят максимална сдържаност" и да се въздържат от ненужно или непропорционално използване на сила.

"Призовавам също така да се предприемат стъпки, които да позволят достъп до информация в страната, включително възстановяване на комуникациите", добави той.

Най-малко 544 души са били убити по време на масовите протести през последните 15 дни, съобщи в изявление базираната в САЩ Агенция за новини на активистите за правата на човека (HRANA).

HRANA посочи, че 483 от убитите са протестиращи, а 47 са членове на военните и правоохранителните сили. Сред загиналите има и осем деца, както и петима души, които не са участвали в протестите, и прокурор, свързан с правителството.

Реалният брой на жертвите може да е много по-висок, тъй като комуникацията с външния свят е силно ограничена поради прекъсване на интернет връзката и блокиране на телефонните линии.

