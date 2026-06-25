Генералният секретар на ООН изрази солидарност с Венецуела след смъртоносните земетресения

Снимка Пиксабей

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш изрази днес солидарност с народа на Венецуела след двойното земетресение, което разтърси страната, предаде ДПА.

„Дълбоко съм натъжен от загубата на човешки живот и широкомащабните разрушения, причинени от опустошителните земетресения, които разтърсиха Венецуела“, написа Гутериш в социалните мрежи.

„Системата на ООН мобилизира помощ и работи в тясно сътрудничество с правителството и нашите партньори, за да подкрепи спасителните операции и народа на Венецуела. Изказвам искрените си съболезнования на семействата на жертвите и пожелавам бързо възстановяване на ранените“, заяви генералният секретар на световната организация, информира БТА.

Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси (OCHA) помага при разгръщането на екипи за издирване на оцелели и спасяване в градски условия, заяви в Ню Йорк Стефан Дюжарик, говорителят на Гутериш, цитиран от ДПА.

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