Генетик попиля МЗ заради биомаркерната диагностика
Със здравното министерство няма диалог, има монолог от тяхна страна по темата за биомаркерната диагностика, това заяви по Нова нюз генетикът д-р Антоанета Тончева. Като представител на група граждански организации, тя каза, че и следващата година хиляди пациенти няма да получат биомаркерна диагностика на рак заради неудачна програма на НЗОК за финансирането ѝ.
Д-р Тончева обясни, че тази диагностика, която е изследване на вещества и мутации в организма, е ключът към правилната терапия в точния момент на онкологичните заболявания.
В България годишно от 26 до 30 хиляди човека получават такава диагноза, но вече медицината разполага с лекарства и затова точната диагноза е изключително важна.
У нас системата за биомаркерна диагностика не работи, защото е е поставено в графата „медицински изделия”, като самото извършване на изследването не е предвидено за заплащане, заяви специалистката.
Тя добави, че за биомаркерна диагностика в бюджета на НЗОК средствата са 5 млн. лв за 2026 година, същата сума, която е заложена, но не изхарчена в предишния бюджет.
