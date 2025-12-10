Генетик попиля МЗ заради биомаркерната диагностика

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Със здравното министерство няма диалог, има монолог от тяхна страна по темата за биомаркерната диагностика, това заяви по Нова нюз генетикът д-р Антоанета Тончева. Като представител на група граждански организации, тя каза, че и следващата година хиляди пациенти няма да получат биомаркерна диагностика на рак заради неудачна програма на НЗОК за финансирането ѝ.

Д-р Тончева обясни, че тази диагностика, която е изследване на вещества и мутации в организма, е ключът към правилната терапия в точния момент на онкологичните заболявания.

В България годишно от 26 до 30 хиляди човека получават такава диагноза, но вече медицината разполага с лекарства и затова точната диагноза е изключително важна.

У нас системата за биомаркерна диагностика не работи, защото е е поставено в графата „медицински изделия”, като самото извършване на изследването не е предвидено за заплащане, заяви специалистката.

Тя добави, че за биомаркерна диагностика в бюджета на НЗОК средствата са 5 млн. лв за 2026 година, същата сума, която е заложена, но не изхарчена в предишния бюджет.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!