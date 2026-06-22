Гениален Меси класира Аржентина напред с голям рекорд

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Аржентина победи Австрия с 2:0 в мач от група J на Мондиал 2026. И двата гола за успеха на победителите вкара Лионел Меси. Нападателят откри резултата в 38-ата минута, а в добавеното време на срещата оформи крайния резултат. В успеха "гаучосите" събраха шест точки и се класираха за елиминационната фаза на турнира, предава Гонг. Меси подобри голям рекорд, като вече е най-резултатният футболист на Световни първенства. Той има 18 гола, пет от които са на този турнир. В деветата минута гениалният футболист пропусна и дузпа.

Австрия остава на второ място с три точки.

Аржентина стигна до ситуация, в която получи дузпа след намесата на ВАР още в 4-ата минута. Меси пусна страхотен извеждащ пас към Лаутаро Мартинес. Нападателят навлезе в наказателното поле, къето беше спрян от Щефан Пош и Ксавер Шлагер. "Гаучосите" поискаха дузпа, но главният съдия не отсъди такава. След намесата на ВАР обаче решението на рефера беше променено и той посочи бялата точка, след като прегледа ситуацията на монитора. Зад топката застана Лионел Меси, чийто удар в левия ъгъл премина покрай вратата.

В 19-ата минута Лионел Меси получи топката в наказателното поле, като успя да се освободи, но не и да нанесе хубав удар. Александър Шлагер изби топката с крак. Малко след половин час игра Лионел Меси опита извеждащ пас към Енцо Фернандес. Шлагер обаче изпревари халфа и изби топката. Меси овладя и шутира, но отново вратарят се намеси и спаси.

Аржентина организира отлична атака в 38-ата минута, при която поведе. Факундо Медина намери Лионел Меси на около 15-16 метра от вратата и гениалният нападател с прецизен удар в долния десен ъгъл вкара за 1:0. Това беше 17-и гол на Меси на Световни първенства, като по този начи той се превърна в най-резултатния футболист в историята на Мондиали, изпреварвайки Мирослав Клозе.

Десет минути след почивката Марсел Забитцер отправи коварен удар от пряк свободен удар, но Емилиано Мартинес се намеси решително и изби.

В 65-ата минута Лионел Меси получи от Хулиан Алварес, освободи се и нанесе удар към далечния ъгъл, който Шлагер изби в корнер. Такъв обаче не беше отсъден.

В добавеното време на мача "гаучосите" сложиха край на спора. Лионел Меси изведе Хулиан Алварес, чийто удар беше блокиран от вратаря. Топката се озова в Меси, който също шутира, но и неговият удар беше изби. Последва нов шут на суперзвездата, като този път прошка нямаше - 2:0.

Редактор "Екип на Петел",

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