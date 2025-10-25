Гениален ученик в Стани богат накара Ники Кънчев да му сваля шапка

Кадър Фб

Страхотна игра показа млад участник в Златната лига на Стани богат.

Атанас Митрев изуми зрителите и Ники Кънчев.

" Супер верен отговор!

„Ако имах шапка, щях да я сваля. “, коментира Ники Кънчев.

Въпросът, на който Атанас даде пространен и подробен отговор беше:

На коя група членовете са астрофизик, биолог, графичен дизайнер и инженер.

Атанас Митрев е от Шумен и е ученик в 12 клас в езиковата гимназия там. Наскоро се е върнал от Индия с почетна грамота от Международната олимпиада по астрономия и астрофизика. Свири на пиано и китара. Не харесва много задължителната литература в училище и гледа психотрилъри.

Нека да стискаме палци на Атанас Митрев, който ще продължи в следващия епизод, тъй като стигна до въпрос за 10 хиляди лева.

Той ще дари спечелената сума за ежегодната кампания на училището му – „Да подарим надежда за Коледа“.

