Георг Георгиев: Няма да се откажем от своите намерения да инвестираме в дипломация

Снимки: Булфото

Няма да се откажем от своите намерения да инвестираме в дипломация. Това заяви депутатът от ПГ на ГЕРБ-СДС и бивш министър на външните работи Георг Георгиев на брифинг в Народното събрание, предаде БГНЕС.

„Не виждаме последователна и разумна бюджетна политика, която да финансира нуждите на Министерство на външните работи (МВнР)“, каза Георгиев и посочи, че никога не се е случвал такъв огромен регрес.

Даниел Митов от своя страна отбеляза, че картата на сигурността се променя и преначертава бързо и е редно българската държава да започне да отделя повече средства за дипломация. „Дипломация се прави с пари“, подчерта той.

Средната възраст на заетите в МВнР е 49 години, 109 души от администрацията са за пенсия, а брутната стартова заплата във ведомството е 818 евро, стана ясно по време на брифинга.

С неслучилия се бюджет за 2026 г., предложен от кабинета „Желязков“, МВнР щеше да получи 15% увеличение на заплатите, както и още средства за издръжка, изтъкна Георгиев.

Между първо и второ четене от ГЕРБ ще направят своите реалистични предложения в Закона за държавния бюджет за 2026 г.

Втората политическа сила предлага реинвестиране в генерираните от МВнР приходи обратно в дипломатическата служба чрез специален целеви механизъм, вместо пълното им вливане в централния бюджет с последващо предоговаряне. „Евентуална 3-годишна бюджетна формула, гласувана в Народното събрание извън годишния политически цикъл с минимална индексирана цел за финансиране на дипломацията спрямо БВП. Ясно е, че трябва да се реформира и системата на командировъчните в редовно възнаграждение с пълни осигуровки“, каза Митов и допълни, че трябва да започне да се мисли за нов закон за външнополитическата служба.

Митов коментира разнобоя и хаоса, който се създава между премиера и външния министър по отношение на Киевската декларация. „Реално е подписана, без да се налага да се подписва физически. Подобен тип документи не се подписват физически. Сръбската страна е заявила предварително, че няма намерение да бъде включена в тази декларация и не е включена. Защо името на нашия външния министър е включено в диспозитива като част от тази декларация вече трябва да се отговори именно от страна на дипломатическата служба и министъра. Не знам как е възможно премиерът Радев да излезе и да каже, че не е подписвала декларацията. Като ѝ е там името, значи я е подписала“, каза още той и подчерта, че войната в Украйна е важен въпрос.

По думите му премиерът Радев очевидно е обърнал глава на Изток. Според него някой трябва да го попита какво е мнението му за БРИКС и отбеляза, че му е много интересно какъв отговор ще даде. Той изтъкна, че хипотезата на Радев, че Русия ще спечели войната, се оказа погрешна. „Премиер, който не успява да прецени реалността, особено в тези динамични геополитически времена, създава проблеми за държавата и много скоро ще престанат да му вярват, ако изобщо вече някой му вярва от нашите съюзници и партньори“, заяви депутатът.

Георгиев коментира от своя страна, че България е конституирана като съавтор на декларацията и много ясно и систематично са изложени ангажиментите и посланията на тази декларация. „Няма нещо, което да е неясно. Това или е някакъв огромен политически гаф, или е ясен и преднамерен ход, който обслужва стратегията „у нас – едно, навън – друго“. Няма друго обяснение“, смята той.

Митов добави, че това са гафове, което правят впечатление не само в България, но и навън. „Виждаме колко ентусиазирано българското правителство защити руската олигархия. Не е буря в чаша вода, това си е буря в морето“, заключи той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!