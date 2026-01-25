Георг Георгиев: Оставяме ратификацията на членството ни в Съвета за мир на следващото Народно събрание

Снимка: Булфото

"Следващото НС с подновена легитимност ще имат възможността да изберат - дали да се възползва от тази възможност за участие в реконструкцията на Газа - възможност за установяване на траен мир в един регион, който ние познаваме само с неговата размирност.

Това отваря икономически ползи, отваря възможности за транспорт, за инфраструктура, за свързаност. Това е едно огромно портфолио от опции, което пред България се слага на масата." Това заяви външният министър в оставка Георг Георгиев за влизането на съвета за мир на Тръмп в предаването "Защо г-н министър" по bTV.

Съвета за мир на Доналд Тръмп

Той каза, че няма да предложат ратификация на хартата за мир в това Народно събрание и се отлага за следващото - "Тогава ще могат всички тези, които се упражняват по темата, да са достатъчно добре запознати с фактите. В периода, докато не бъде ратифициран устава на тази организация, ние нямаме задължения към нея. Това, което правителството даде възможност, ще зависи от следващата редовна власт, да прецени дали да се възползва", коментира Георгиев.

За всички, които са коментирали темата, той припомни, че април месец предстои подновяване на дерогацията с "Лукойл", модернизацията на българската армия е в пряко отношение с българските щати, строителството на седми и осми блок на АЕЦ "Козлодуй", диверсификацията на ядреното гориво с Уестинхаус са част на стратегически диалог със Съединените щати.

"Нямам никакво съмнение, че хартата противоречи на Конституцията на Република България".

Той заяви, че по нито един начин не е нарушен режимът, по който България взима решения - "с мандат на Министерски съвет бе възложено на министър-председателя да подпише този акт. Това се случи в сряда, 21.01, на редовното заседание на Министерски съвет".

"Всеки един от колегите-членове на Министерски съвет може да бъде попитан и да каже как е гласувал и какво мисли по темата. Факт е, че това е една чувствителна дискусия, предвид проблематиката, която разглежда. Близко-източния мирен въпрос е тема с много импликации, с огромно съдържание на особена информация, която касае и нашата национална сигурност. Когато разглеждаме в подробности едно такова решение, ние трябва да го гледаме от всички страни. Конфликтите в Близкия изток имат пряко отношение към сигурността на България - на българските граници, на борбата с незаконната миграция", коментира външният министър в оставка.

Според него в момента имаме възможността да влияем на процесите в световен мащаб - войната в Украйна от една страна, Близко-източния процес от друга. България в момента сяда на една от най-високите международни трибуни. Не виждам нищо лошо в това, че правителството заяви намерение, което в едно евентуално бъдещо мнозинство в НС може да прецени как да оперира с него.

Индулгенцията по закона "Магнитски"

На твърденията на опозицията, че влизаме в съвета за мир на Тръмп заради сваляне на санкциите от САЩ по закона "Магнитски" Георгиев, заяви, че това е твърде плитко и повърхностно тълкуване: "Това няма как да е на масата при един толкова голям процес. Нима някой наистина си представя, че с американския президент може да бъде дискутирана такава тема, а и тя да бъде залог за някакво наше политическо действие".

Сръбски и македонски превозвачи ще блокират западната ни граница от 26 януари

"Границите ни ще бъдат възпрепятствани с две държави. Още на 20 януари, преди седмица сме качили на сайта на Министерство на външните работи предупреждение пътуващите да бъдат много внимателни и при преминаването на територията на тези съседни държави, включително имаме и извънредни телефонни линии, кризисен имейл. Всичките ни задгранични представителства и в Република Северна Македония, и в Сърбия ще бъдат на разположение, за да помагат, ако има нужда от това. Разбира се, ако ситуацията ескалира ние ще използваме всички възможности на дипломацията и разговори с нашите колеги да облекчим максимално условията за преминаване на западните граници", каза министърът.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!