Георг Георгиев: Предсрочни избори са последната опция
Предсрочни избори са последната опция. Това коментира от Брюксел външният министър Георг Георгиев.
Той обобщи, че не е редно ГЕРБ да носи сама отговорността за управленската коалиция.
"Политическата стабилност касае ролята ни на регионален фактор, както коментирахме и с колегите тук. Икономическата и финансовата ни стабилност касае всеки един български гражданин. С оглед на предстоящото въвеждане на еврото ние трябва да убием всякакви страхове, свързани с неконтролируемо покачване на цените, спекула и засягане на интересите на българите", каза министърът.
