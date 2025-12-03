реклама

Георг Георгиев: Предсрочни избори са последната опция

03.12.2025 / 19:41 1

Кадър БНТ

Предсрочни избори са последната опция. Това коментира от Брюксел външният министър Георг Георгиев.

Той обобщи, че не е редно ГЕРБ да носи сама отговорността за управленската коалиция.

"Политическата стабилност касае ролята ни на регионален фактор, както коментирахме и с колегите тук. Икономическата и финансовата ни стабилност касае всеки един български гражданин. С оглед на предстоящото въвеждане на еврото ние трябва да убием всякакви страхове, свързани с неконтролируемо покачване на цените, спекула и засягане на интересите на българите", каза министърът.

 

kjk (преди 50 минути)
Рейтинг: 159468 | Одобрение: 17528
Това май ще е новогодишния подарък на Толупа за България!!!;)УхиленАнгелче

