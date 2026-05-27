Георг Георгиев: Радев поля всички с дипломатичен, но леден душ

Кадър Нова Тв

Захапаха елегантно министър-председателя.

След окуражаващата новина от ООН, че България ще запази досегашния курс на поведение спрямо съюзните си ангажименти към сигурността в Европа и Украйна, току що премиерът Радев поля всички с дипломатичен, но леден душ.

Това написа в личния си профил в социалните мрежи бившият министър на външните работи Георги Георгиев.

Подкрепата за Украйна ще бъде ревизирана и вероятно преустановена, разбираме от изказването на самия министър-председател. Тревожно намерение, което ще следим с внимание дали ще бъде потвърдено и в самите предстоящи разговори с партньорите в Брюксел утре, допълва той.

„Убеден съм, че международната преса също ще прояви интерес.

Това логично поставя въпроса, решенията в Ню Йорк плод на съзнателно политическо решение ли са или по-скоро резултат от инстинктите на българската професионална дипломация, която за разлика от политиците, отлично прави разликата между агресор и жертва…?“, пише още Георгиев, цитиран от flashnews.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!