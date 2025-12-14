Георг Георгиев за атаката в Сидни: Ужасен акт на насилие срещу еврейската общност

Булфото

Министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев каза за нападението в Сидни, при което загинаха най-малко 11 души, че "този ужасен акт на насилие срещу еврейската общност трябва да бъде категорично осъден".

"Дълбоко съм шокиран от потресаващите кадри от стрелбата по време на празненствата по случай Ханука на плажа Бондай (Бонди) в Австралия. Моите мисли са с всички засегнати и техните семейства", написа в мрежата X (Екс) Георг Георгиев, предаде БНР.

Най-малко 11 души са загинали, а около 30 са ранени при стрелбата на плажа Бондай в Сидни, открита по време на събитие по повод отбелязването на еврейския празник Ханука.

От Министерството на външните работи съобщиха, че няма данни за ранени или пострадали български граждани.

Австралийските власти определят случая като целенасочено нападение срещу еврейската общност.

Поне двама са стрелците, открили огън по събиране, наречено "Ханука край морето", на известния плаж Бондай в Сидни. Там е имало най-малко 1000 празнуващи.

По-рано се съобщаваше за 12 убити, последната информация за 11 жертви е на полицията в щата Нов Южен Уелс. 29 души са в болница.

"Това е целенасочено нападение срещу австралийски евреи в първия ден на Ханука, който трябва да е празненство на вярата. Зъл антисемитистки терористичен акт порази сърцето на нашата нация", заяви премиерът на страната Антъни Албанезе.

Единият от стрелците е бил убит от полицията, втори е задържан. Видеоклип в социалните мрежи показва как минувач успява да неутрализира единият от извършителите, като измъква оръжието от ръцете му.

Полицията в Сидни е открила и самоделни експлозиви в кола, паркирана в близост до събитието.

