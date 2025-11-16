Георги Блажев: Ало, мамо. Удобно ли е да продадем онези ниви до Свищов, че ми сложиха скоба

Кадър Фб

Писателят и панелист в „На кафе“ Георги Блажев отново блесна с характерното си чувство за хумор – този път по повод новите цени за паркиране в софийската Синя зона.

Вместо да негодува като мнозина, той превърна темата в истинско онлайн шоу.

Блажев публикува серия от забавни фотоколажи, на които е „седнал“ в суперлуксозни автомобили редом до Илон Мъск, Бил Гейтс и Джеф Безос – тримата най-богати мъже в света. Намекът беше ясен: за да си позволиш да оставиш колата си в центъра на столицата, трябва да си в тяхната „финансова категория“, пише Блиц

„Ало, мамо. Удобно ли е да продадем онези ниви до Свищов, че ми сложиха скоба?“ – написа той към снимките, превръщайки недоволството си в шеговит коментар, който веднага взриви социалните мрежи.

Феновете се надпреварваха да споделят и коментират поста, а много от тях отбелязаха, че за пореден път Блажев е успял да облече общественото недоволство в точната доза хумор.

Очевидно – ако не си милиардер, за да паркираш спокойно в центъра на София, поне трябва да имаш добро чувство за хумор. А Блажев определено го притежава

