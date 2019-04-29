Георги Боянов от Черно море Тича е №1 в баскетболното първенство на България
Снимка: БФБ
Георги Боянов от Черно море Тича е най-полезният баскетболист в редовния сезон на НБЛ. Той има най-висок среден коефициент от всички състезатели в 20-те мача които изигра.
Ето и топ 5 за редовния сезон във важните статистически показатели (за попадане в класацията е необходимо участие в най-малко 10 мача):
Най-полезен баскетболист в класацията на BGbasket.com (MVP):
1. Георги Боянов (Черно море Тича) – 27.3
2. Питър Олисемека (Академик Бултекс 99) – 23.5
3. Микейл Хопкинс (Балкан) – 23.3
4. ЛаРон Смит (Ямбол) – 20.9
5. Малик Диме (Рилски спортист) – 20.5
Най-много отбелязани точки:
1. Георги Боянов (Черно море Тича) – 22.2
2. Дейшон Найт (Академик Бултекс 99) – 21.3
3. Конър Франкамп (Берое) – 19.4
4. Васил Бачев (Академик Бултекс 99) – 18.8
5. Патрик Рембърт (Левски Лукойл) – 17.7
Най-много овладени борби:
1. Питър Олисемека (Академик Бултекс 99) – 11.7
2. Георги Боянов (Черно море Тича) – 10.7
3. ЛаРон Смит (Ямбол) – 9.6
4. Микейл Хопкинс (Балкан) – 9.0
5. Малик Диме (Рилски спортист) – 11.7
Най-много асистенции:
1. Цветослав Острев (Спартак Плевен) – 6.1
2. Златин Георгиев (Рилски спортист) – 5.0
2. Брандън Браун (Балкан) – 5.0
4. Деян Карамфилов (Левски Лукойл) – 4.9
5. Патрик Рембърт (Левски Лукойл) 4.6
5. Иван Лилов (Спартак Плевен) – 4.6
Най-много отнети топки:
1. Георги Боянов (Черно море Тича) – 2.7
2. Деян Карамфилов (Левски Лукойл) – 2.3
3. Христо Захариев (Левски Лукойл) – 1.8
3. Мартин Коцев (Черно море Тича) – 1.8
5. Васил Бачев (Академик Бултекс 99) – 1.7
Най-много блокове:
1. ЛаРон Смит (Ямбол) – 2.7
2. Малик Диме (Рилски спортист) – 2.6
3. Николай Върбанов (Спартак Плевен) – 1.3
4. Микейл Хопкинс (Балкан) – 1.2
5. Питър Олисемека (Академик Бултекс 99) – 1.0
Най-добър изпълнител на наказателни удари (най-малко 72 опита):
1. Патрик Рембърт (Левски Лукойл) – 83/95 (87.4%)
2. Конър Франкамп (Берое) – 64/78 (82.1%)
3. Айзея Уилямс (Ямбол) – 65/82 (79.3%)
4. Микейл Хопкинс (Балкан) – 86/109 (78.9%)
5. Деян Иванов (Левски Лукойл) – 68/88 (77.3%)
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