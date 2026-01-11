Георги Димов: Светът след Втората световна война отиде в канала на историята

Кадър България он ер

Навлязохме много турбулентно в 2026 година. Това каза в предаването "Операция История" историкът и геополитически анализатор доц. Георги Димов.

"Първо, безспорно светът се променя пред очите ни - това не става за година-две. Империите са се разпадали с десетилетия... Второ, старите съюзи вече се разпадат. Формират се нови съюзи. Потсдамският, Ялтенският ред - това, което ние познавахме като светът след Втората световна война, вече отиде в канала на историята", заключи историкът пред Bulgaria ON AIR.

Той коментира и ситуацията във Венецуела: "Формирането на новите панрегиони и битката за ресурси, минерали, редкоземни елементи, полезни изкопаеми... Фиатни пари - парите отиват на бунището в този хартиен вид... Отново наблюдаваме последната девалвация на парите, усещаме го по джоба си и връщането към битката за ресурсите", коментира доц. Димов.

