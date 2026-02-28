Георги Джоргов с бронз на световното по биатлон за младежи

снимка БОК/архив

Българинът Георги Джоргов спечели бронзов медал в индивидуалната дисциплина на 12.5 километра до 19 години на Световното първенство по биатлон за младежи, юноши и девойки, което започна днес в германския зимен център Арбер. Това предаде БНР.

Джоргов направи три грешки в четирите стрелби, финиширайки на 3:23.9 минути от победителя Рихардс Лозберс (Латвия).

Шампионът също допусна три грешки, но бе най-бърз от всички по трасето - 38.21.2 минути. Втори остана украинецът Тарас Тарасюк с два пропуска на рубежа и на 54.5 секунди от първото място.

В състезанието се включиха 117 биатлонисти, а България имаше четирима представители. Николай Николов зае 19-а позиция с пет грешки, Андрей Ночев е 78-и с осем, а Мартин Христов е 83-и с шест сгрешени мишени.

По-късно днес предстои индивидуалната дисциплина на 15 км за състезатели до 21 години с участието на Георги Наумов и Веселин Белчински.



