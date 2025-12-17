Георги Георгиев: Надявам се Гьоко да уцели десетката със селекцията в Спартак

Стопкадър Ютуб

Треньорът на вратарите на Спартак Варна призна, че Бернардо Коуто ще им липсва, но от друга страна пък изрази оптимизъм, че отборът ще се представи на ниво през пролетта.

Честно казано, много трудно мога да отговоря на въпроса как ще се справим без Коуто. По простата причина, че той като футболист беше една много сериозна константа в нашия отбор. Тук бих искал също да отлича Шанде, Матео, Грънча и доста хора. В средата на терена имахме открития от страна на Цецо Маринов и на Дамян, но мисля, че през зимата много трудно ще намерим заместник на Коуто, заяви Георги Георгиев.

Бернардо е перфектен футболист и уникално момче, просто се виждаше, че с лекота всичко му се получаваше, и мога само да му пожелая успехи. Той доста помогна на Спартак, но се надявам Гьоко и хората, които ще отговарят за селекцията, да уцелят десетката, добави Георги.

Ще ни трябват футболисти, за да може да се подсилим, тъй като се виждаше, че накрая през есента вече започвахме да да издишаме. Лично аз имам добри мисли за втория полусезон. Надявам да играем добре, да постигнем добри резултати и да вземем повече точки, каза още Георгиев.

