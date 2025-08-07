Георги Георгиев излезе от затвора: Ще си търся правата

снимка Булфото

„Беше много трудно. Искам да си видя детето, нищо друго. Не съм виновен. Надявам се това да се докаже. Ще търся правата си навсякъде”. Това заяви пред журналисти Георги Георгиев, обвинен за нападение над Дебора Михайлова през 2023 г.

Георгиев беше освободен под парична гаранция в размер на 10 000 лева. Съдебното определение е с днешна дата и подлежеше на незабавно изпълнение. Наказателното производство срещу него продължава.

Георгиев си тръгна от затвора в Стара Загора с адвоката си.

„Най-накрая разумът и правото възтържествуваха”, каза адвокатът Валентин Димитров. „Окръжният и районният съд се съобразиха с доводите, които изтъкнахме при искането за изменение на мярката в по-лека, най-вече за неразумния срок на задържане, който е 2 години и 2 месеца. Превърна се в едно предварително изтърпяване на наказание”, заяви адвокатът. Той отрече неговият клиент да е извършил това, в което е обвинен.

По думите му Георгиев е опериран преди 2 седмици и още се възстановява.

Делото, известно като „Дебора“, придоби значително обществено внимание в България във връзка с обвиненията срещу Георги Георгиев за тежко нападение над Дебора Михайлова. Случаят е предмет на продължителни съдебни процеси, характеризиращи се с многобройни обжалвания и промени в мерките за неотклонение на обвиняемия.

Нападението, извършено в Стара Загора, включва обвинения за причиняване на многостепенна средна телесна повреда на тогава 18-годишната Дебора. Според повдигнатите обвинения деянието е извършено с особена жестокост и по особено мъчителен начин, като нараняванията са нанесени с макетен нож. В резултат на тях Михайлова получи над 400 шева, предаде Нова тв.

