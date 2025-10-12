Георги Господинов представя днес романа си в Лондон

кадър: Бтв

Писателят Георги Господинов и преводачът Анджела Родел ще представят романа „Градинарят и смъртта“ днес, 12 октомври, от 11:00 часа местно време в Галерия „София“ в Българския културен институт (БКИ) в Лондон (на адрес SW7 5HL 186-188 Queen's Gate South Kensington London SW7 5HL United Kingdom). Това съобщават от БКИ-Лондон в своята страница във Фейсбук, видя БТА.

Събитието в Българския културен институт в Лондон е първото от турне за представяне на новия роман на писателя във Великобритания. Сред градовете, в които Георги Господинов и Анджела Родел ще гостуват, са Челтнъм, Оксфорд и Лондон, посочват от БКИ.

Места за представянето в БКИ-Лондон могат да бъдат запазени на следния линк тук.

От Културния институт цитират анотацията на творбата:

„Тази книга няма лесен жанр – пише Георги Господинов, – тя трябва сама да си го изобрети. Както смъртта няма жанр. Както животът. Както градината. Роман елегия, роман градина, мемоар или мемороман – има ли значение за ботаниката на тъгата. История за отиващите си бащи в един отиващ си свят. За тези трагични пушачи, често отсъстващи, вкопчени в шнорхела на цигарата, плуващи в други води и облаци. За баща ми, който крепеше на раменете си тонове минало и не спираше да го разказва. Тази Шехерезада – баща ми. Сега миналото се пропуква тихо и започва да се срутва върху мен с всичките си следобеди. Не книга за смъртта, а за живота, който чезне. Има разлика“.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!