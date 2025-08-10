Георги Харизанов: Ако Борисов стане президент, той трябва да освободи лидерско място в ГЕРБ

кадър: Бтв

Възможните кандидатури за президентските избори от някои формации са вече факт, макар изборите да са догодина. На този фон стои въпросът за бъдещето на управлението, както и за партиите и коалициите в парламента.

Темата коментира в "Тази неделя" политическият анализатор Георги Харизанов.

Протестна готовност:

„Готовност винаги има. Самият факт, че не гласуват 70% от хората, показва, че хората, които са гласували и са представени в парламент, са само 30% от обществото, т. е. другите 70% по-скоро може и да не са възхитени от това. Въпреки това те продължават да не гласуват, за което аз нямам никакво обяснение. Те мрънкат и нищо не им харесва, но не ходят да гласуват. А властта е на избори, с гласове“, заяви политическият анализатор Георги Харизанов.

Той уточни, че един арестуван кмет, не са кметове.

Арестът на Коцев - "тежко безобразие"

„А защо г-н Коцев е в ареста, нямам никаква представа. Това е тежко безобразие“, отбеляза той и попита защо изобщо кметът на Варна е в ареста, докато мъж, измъчвал и убил куче в Тетвен, е освободен под домашен арест.

„Диспропорция. Едното престъпление е пряко извършено - с умисъл, с жестокост, има доказателства видими. Доколкото знам, господина с инициали Н.Н.е признал вината си, но е пуснат под домашен арест, докато г-н Коцев по свидетелски показания - едните от които бяха оттеглени, заради обществена поръчка, за която има толкова документация в КЗК, във вас, във всички институции, по които се въргаля отпреди година примерно - той стои в ареста“, коментира Харизанов.

„Ако Борисов стане президент, той трябва да освободи лидерско място в партия ГЕРБ, да остави партията на някой друг, да се департизира. За разлика от Румен Радев, да не се заиграва с политически партии повече открито. Не мисля, че Борисов ще направи този ход, и не мисля, че Борисов е готов, заради една по-скоро протоколна позиция - да напусне поста си на партиен лидер“, смята Георги Харизанов.

Според доц. Инджов Румен Радев е закъснял със своя политически проект - все още има възможност, но обстоятелства в момента не работят за него. А хората очакват своя спасител, който да накаже политическия елит.

